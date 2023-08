Interpol prosi za pomoč pri identifikaciji trupla dečka

Mednarodna organizacija kriminalistične policije Interpol in nemška policija sta v torek javnost prosili za pomoč pri identifikaciji trupla dečka, ki so ga lani našli v Donavi na Bavarskem, in ugotavljanju sumljivih okoliščin njegove smrti. Njegovo truplo je bilo namreč zavito v folijo in obteženo s kamnom.

Posmrtne ostanke so našli v Donavi v bližini nemškega kraja Grossmehring 19. maja lani. Koliko časa je bil v vodi, ni znano. Star naj bi bil med pet in šest let. Visok je bil približno 110 centimetrov in težak okoli 15 kilogramov. Imel je rjave lase in krvno skupino 0, je sporočil Interpol.

Ker nemški policiji še vedno ni uspelo odkriti njegove identitete in okoliščin smrti, je za pomoč zaprosila Interpol. Ta je na zahtevo nemških organov izdal t. i. črno obvestilo, mednarodno opozorilo za zbiranje informacij o neidentificiranih truplih.

Preiskovalci domnevajo, da je deček nekaj časa preživel zunaj Nemčije, zato Interpol organe pregona 195 držav članic poziva, naj preverijo svoje baze podatkov. Vse, ki se spominjajo otroka, pa pozivajo, naj se obrnejo na nemško policijo.

»Nekdo nekje nekaj ve o tem dečku. Ne glede na to, ali je bil žrtev trgovine z ljudmi, ugrabitve ali nasilja, si prizadevamo uporabiti vse zmogljivosti Interpola, da bi ga identificirali in pomagali razjasniti okoliščine njegove smrti,« je dejal generalni sekretar Interpola Jürgen Stock.

Interpol je leta 2021 vzpostavil podatkovno zbirko I-Familia, ki preiskovalcem pomaga identificirati neznana trupla s pomočjo DNK. Vsi, ki menijo, da je preminuli deček njihov družinski član, se lahko obrnejo na nacionalno policijo, da se opravi DNK-analiza.