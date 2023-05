Incident, ki pretresa Hrvaško: učenci na spletu objavili fotografijo golega osmošolca

»Na facebooku so objavili fotografijo mojega golega otroka. Sinu, ki hodi v osmi razred, so rekli, da če se sleče do golega, da mu bodo kupili pecivo, on je, glede na to, da je bolan, to naredil, oni pa so nato njegovo fotografijo objavili na spletu,« je hrvaškim medijem razkril šokirani oče najstnika.

Da je vse skupaj še bolj grozno, naj bi šola, tako pravi oče, poskušala vse skupaj pomesti pod preprogo. Ravnateljica je sicer vse zanikala in medijem zatrjevala, da ti očitki ne držijo.

»Po reakciji šole je bila fotografija umaknjena s spleta. Gre za učenca, ki obiskuje razred za otroke s posebnimi zdravstvenimi težavami. Postopali smo skladno s protokoli in o vsem skupaj obvestili pristojne službe. Med drugimi tudi center za socialne zadeve.«

Povedala je še, da so bili na razgovor povabljeni učenci in njihovi starši. Sprejeli naj bi tudi določene ukrepe. Medijem so razkrili še, da krutega dejanja niso izvršili dečkovi sošolci in da so se storilci za dejanje pokesali.