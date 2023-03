Starši, veste, kaj počnejo vaši mladostniki? Pošiljajo 'nudije' in 'dikpikse'

Po incidentu na mariborski srednji šoli, ko je posnetek intimnega odnosa med dvema dijakoma prišel v javnost, je slovenska javnost v šoku. Spletno nasilje je vse bolj pogosto, del njega pa je tudi objavljanje in izsiljevanje z intimnimi fotografijami.

Ko smo na Centru za varnejši internet povprašali o tej problematiki, nam je Marko Puschner razkril, da je pošiljanje golih posnetkov med mladimi bolj razširjeno, kot si morda predstavljamo.

Seksting, nudi in dikpiks so izrazi, ki jih uporabljajo za pošiljanje fotografij, videoposnetkov in tekstovnih sporočil s seksualno vsebino. Njihova komunikacija običajno poteka preko aplikacij za sporočanje, MMS-ov ali družabnih omrežjih. Pravijo, da gre pravzaprav za povsem običajen pojav med mladimi, ki vstopajo v puberteto in vse več pozornosti posvečajo svojemu videzu, telesu in potrditvi z druge strani. A težava nastane, ko te vsebine vidi še kdo drug kot le tisti, ki so mu bile namenjene. Lahko se zgodi celo, da se posnetek razširi po spletu. Na safe.si opozarjajo, da gre za zlorabo, ki je kazniva, če je oseba, ko je bil posnetek ustvarjen, mladoletna.

Prepošiljanje je kaznivo

Mlade ob tem opozarjajo na vse hude posledice sekstinga. Ko enkrat pošlješ posnetek, izgubiš nad njim ves nadzor, prejemnik ga lahko brez tvoje vednosti prepošlje naprej ali objavi na spletu. Posledice so lahko hude: od norčevanja in žaljenja do izločitve iz družbe, posnetki se lahko uporabijo za ustvarjanje lažnih profilov, znajdejo se lahko na pornografskih straneh ali v pedofilskih zbirkah. Objavljanje lahko pripelje do izsiljevanja za nove slike, denar ali spolne usluge.

Na safe.si ugotavljajo, da nekateri mladostniki razgaljene fotografije svojih fantov in deklet delijo preko aplikacij s svojimi prijatelji. Največkrat gre za fotografije deklet, ki si jih med seboj izmenjujejo fantje. »Gre za veliko zlorabo zaupanja s strani fanta oz. partnerja. Takšno prepošiljanje golih in razgaljenih fotografij je kaznivo. Kaznivo dejanje storijo tudi vsi tisti, ki sliko pošiljajo, delijo, objavljajo naprej.«

Opozarjajo, da se dogaja, da prejemnik intimnega posnetka izrabi posnetek kot orodje za izsiljevanje – sextortion. Običajno do tega pride, ko dve osebi končata romantični odnos in se hoče druga maščevati, ali pa začne osebo na posnetku izsiljevati tretja oseba, ki ji prvotno posnetek sploh ni bil namenjen. »Motivi so različni, najpogosteje pa storilec želi nove intimne posnetke, ki bi bili še bolj seksualno eksplicitni, v manjši meri je cilj denar, skrajen motiv pa zahteva po spolnih uslugah. Posledice so lahko zelo hude, saj žrtve občutijo sram, tesnobo in strah.«

Bojijo se posledic

Na spletni strani safe.si so objavili tudi rezultate raziskave, ki so jo izvedli v okviru projekta TRACeD in ugotovili, da bi morali v šolah bolj usposabljati otroke o spletnem nasilju in načinih samozaščitne na spletu. Ugotovili so, da se številni otroci bojijo posledic, ki bi sledile, če bi informacije o incidentih, predvsem tiste, ki so posledice spolne narave, delile s starši, prijatelji ali organi pregona.

Raziskava je potrdila, da je spletno nasilje v porastu in da je obdobje zaprtja zaradi pandemije prispevalo k povečani uporabi tehnologije in širjenju spletnega nasilja.