Huda nesreča pri hrvaškem otoku, vseh žal niso mogli rešiti

V nedeljo se je pri Mljetu prevrnila izletniška ladjica Kača. Na njej je bilo skupno 10 ljudi, vključno s kapitanom, ki pa nesreče žal ni preživel. Potnike so rešili. Kot so sporočili s pristojnega ministrstva, se je nesreča zgodila okoli 16.40 med otočkom Glavat in skalo Crna Seka.

Kmalu po prevrnitvi se je ladjica potopil, devet potnikov pa so iz morja rešili uslužbenci dubrovniške luške kapitanije, posadka gliserja tamkajšnjega potapljaškega kluba in posadka čolna v lasti lokalnega hotela. Vodnik izletniške ladjice žal ni preživel, o vzrok njegove smrti in vzrok prevrnitve ladjice pa pristojni še preiskujejo. Rešene potnike so prepeljali na varno, preiskavo pomorske nesreče pa v sodelovanju s policijo vodi pristojna luška uprava Dubrovnik.

Mario izvlekel truplo kapitana

Mario Orlandini, ki je sodeloval pri reševanju ljudi, je za Dubrovniški dnevnik povedal, da mu je uspelo rešiti potnike, bil pa je tudi tisti, ki je izvlekel truplo kapitana, moškega, ki ga je poznal 20 let. Orlandini je povedal, da je čoln zajel val, zato se je prevrnil. »Še sreča, da smo jih rešili devet, med njimi petletnega otroka. Ljudje so v šoku, vendar so živi ... Kapitan se žal ni rešil ...«