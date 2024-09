Hrvaško šokiral nov primer vrstniškega nasilja

Na Hrvaškem odmeva nov primer vrstniškega nasilja. Zgodil se je v Čazmi, kraju, ki je od Zagreba oddaljen slabih 64 kilometrov. Devetnajstletni fant iz Karlovca se je prek družabnih omrežij dopisoval z dekletom iz Čazme. No, vsaj mislil je tako. Dejansko je šlo za skupino mladoletnikov, ki so se izdajali za dekle. Prek dopisovanja so ga prepričali, da pride v Čazmo. In ko je prišel na dogovorjeno lokacijo, so ga zamaskirani pričakali s palicami v rokah in ga pretepli. Vse to je bilo mogoče videti tudi na videoposnetku, ki je minuli konec tedna prišel v javnost in šokiral Hrvate.

Fanta so tako močno pretepli, da je utrpel hude telesne poškodbe. Povrhu so ga še okradli, skupaj za 25 evrov. Na policiji so dogodek potrdili in dodali, da so dve osebi že pridržali. Več informacij zaradi interesa preiskave pa tudi zaradi starosti domnevnih storilcev – šlo naj bi za mladoletnike – niso mogli posredovati.

Iz nosu mu je curljala kri, na obrazu je imel hematome.

Nesrečni 19-letnik je po napadu takoj zaprosil za pomoč, in sicer prvo osebo, ki jo je srečal. To je bila neka ženska, ki se javno ni želela izpostavljati. »Iz nosu mu je curljala kri, na obrazu je imel hematome,« je med drugim povedala ženska, ki ji je fant na hitro zaupal, kaj se mu je zgodilo, nato pa ga je peljala na urgenco in o vsem skupaj obvestila policijo.

Župan mesta Čazma Dinko Pirak je obsodil dogodek in izrazil upanje, da bodo storilci ustrezno kaznovani. Nekateri od njih naj bi bili celo športniki. Po podatkih lokalnih medijev naj bi bil 19-letnik že v domači oskrbi.