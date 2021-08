Hrvaške plaže raj za pedofile: osem so jih prijeli, med njimi tudi tujci

Hrvaški policisti so v začetku tedna aretirali dva nemška državljana, ki sta osumljena kaznivega dejanja izkoriščanja otrok za pornografijo. Po pisanju 24sata je v enem od kampov Nemec z mobilnim telefonom snemal otroke, medtem ko jih je drugi snemal s podvodno kamero. Oba so policisti prijeli in jima zasegli predmete, ki naj bi bili povezani s kaznivim dejanjem.



Po pisanju portala so letos razkrili že osem pedofilov v Istri. Pred nekaj dnevi, 20. avgusta, so prijeli pedofila, ki je snemal otroke pri toboganu in je poskušal pred varnostniki pobegniti. Moškega so ujeli pri kampu. Priče so povedale, da se je »čudno vedel« v bližini otrok pri vodnem toboganu. Proti njim je usmerjal ročno uro, se z njimi spuščal po toboganu, ko pa je pristopil varnostnik, je začel bežati.



Ni pa le Rovinj tarča pedofilov, temveč tudi Vrsar, kjer so 13. avgusta prijeli 47-letnega ruskega državljana, ki je na plaži fotografiral gole otroke.



Policisti so 5. avgusta na območju Buj prijeli 41-letnega Slovaka, ki je snemal otroke v enem od kampov, 3. avgusta pa v Rovinju še 42-letnega nemškega državljana, ki je fotografiral na plaži.



Konec julija so v Rovinju policisti prijeli 44-letnega Rusa, ki je 27. julija na plaži snemal in fotografiral otroke, medtem ko je do enega primera prišlo celo v stranišču v enem od objektov na plaži.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: