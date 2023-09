Hočejo vaš denar in nič jih ne ustavi: 69-letnica ostala brez 22.000 evrov

Maja je ženska (69) na družbenih omrežjih stopila v stik z neznano osebo, ki jo je prepričevala, da se poznata že dolgo in da je v Ameriki ter da ji je obljubil romantično razmerje, tj. prišel bi živet k njej na Hrvaško, navajajo tamkajšnji mediji.

Obvestilo o dediščini, a najprej mora plačati nekaj stroškov

Kmalu je od moškega prejela sporočilo, da se je odpravil na pot, a da so ga na poti ujeli ter da ji je na njeno ime poslal paket z družinskimi prihranki in zlatom. Ženska je nato prejela sporočila dostavne službe, ki je potrdila prejem paketa in zahtevala plačilo zavarovanja, dostave paketa in carine.

Nato je na družbenem omrežju prejela obvestilo o dediščin v višini 380.000 evrov, vendar s pogojem, da mora najprej plačati nekaj stroškov, da bi ji lahko večkrat nakazali različne zneske z različnih tujih računov v Italiji in Španiji. Ker paketa in dediščine ni prejela, je na koncu spoznala, da je bila prevarana. Ob tem je bila oškodovana za okoli 22.000 evrov.

Policija svetuje, da v kolikor vas neznanec iz kakršnega koli razloga zahteva denar, takšno komunikacijo opustite in denarja ne nakazujte. Če sumite na goljufijo ali drugo nezakonito ravnanje, dogodek takoj prijavite policiji.

Policisti nadaljujejo delo z iskanjem storilca in obenem sporočajo: »Opozarjamo, da gre v tem primeru za romantično prevaro, ki je ena najpogostejših spletnih finančnih prevar, pri kateri se prevarant pretvarja, da želi romantično razmerje, žrtve pa išče na straneh za zmenke, družbenih omrežjih ali prek elektronske pošte. Zato svetujemo previdnost pri komuniciranju na družbenih omrežjih in straneh za zmenke.«