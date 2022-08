Grozljivka v vodnem parku: umrla je 11-letnica

V angleškem vodnem parku Liquid Leisure je prišlo do strašne nesreče, v kateri je tragično umrla 11-letna deklica. Deklica je skupaj z desetimi prijatelji prišla na praznovanje rojstnega dneva. Premagovanje ovir in zabava na vodi pa se je sprevrgla v pravo nočno moro, ko jo je začela po dobrih 40 minutah zabave, klicati njena mama. Otroci naj bi povedali, da deklica ni znala plavati in da so jo nazadnje videli, ko je padla v vodo in ni priplavala na površje, kjub temu, da so otroci nosili rešilne jopiče.

Kar 40 ljudi naj bi deklico panično iskali uro in pol, priče pa pravijo, da so čakali kar 40 minut na prihod reševalnih enot. Našli so jo slabi dve uri kasneje, odpeljali v bolnišnico, a ji zdravniki niso mogli več pomagati.

Po tragediji pa Otočane pretresajo izpovedi prič in kritike na račun reševalcev zaposlenih v parku. Trajalo naj bi celo večnost, da so se odzvali, obiskovalce pa naj bi prosili za očala za potapljanje, da bi lahko iskali pod vodo. Očitajo jim, da so bili popolnoma nepripravljneni na katastrofo. Krtike so letele tudi na račun organizacije. Priče pravijo, da je bilo na igralih preveč otrok in da ni bilo varno.