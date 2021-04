Grozljivka pri sosedih: obesili so ga na prometni znak (FOTO)

V mestu Gračac v zadrski županiji je voznike ob cesti pričakal grozljiv prizor. Nekdo je na prometni znak obesil volka, poročajo hrvaški mediji.



Policija je incident potrdila. Dodali so, da so žival poslali na veterinarsko fakulteto v Zagreb, da bodo ugotovili, kako je poginila. »Šele nato bomo ugotavljali, kdo je kriv, če se seveda izkaže, da je bil volk usmrčen.«



Fotografija volka na prometnem znaku se je sicer pojavila na facebook strani Hrvaški kraški pašniki, kjer so še sporočili, da naj bi takoj po odkritju sledile hišne preiskave zaradi suma, da so za dogodek krivi lokalni rejci goveda.





