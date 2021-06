Grozljivka na vodi: najstnika utonila v kanalu, fantek (10) v bazenu

Iz Vojvodine poročajo o dveh hudih tragedijah. Tako so včeraj zvečer v mestnem bazenu v kraju Odžaci pri Somboru našli truplo desetletnega dečka. Našli so ga potem, ko je njegov oče njegovo izginotje prijavil policiji.



Kot so poročali tamkajšnji mediji, je policija prepričana, da je nesrečnika v bazen porinil 8-letni vrstnik, ki je bil v trenutku nesreče sam na bazenu.



Še ena huda nesreča pa se je zgodila že v soboto. V kanalu Donava - Tisa - Donava pri mestu Feketić sta se utopila fanta stara 14 in 16 let. Oba sta bila neplavalca, je potrdila policija.



V Srbiji vsako leto utone približno 80 ljudi, ob tem opozarjajo lokalni mediji.



Komentarji: