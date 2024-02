Grozljivka na letalu: potnik med letom začel kašljati kri

63-letni Nemec je z ženo potoval na airbusu A380 iz Bangkoka v München, znake njegovega slabega zdravstvenega stanja so opazili že ob vkrcanju. Bil je premočen od znoja in je težko dihal. Njegovo stanje se je med letom nenadoma poslabšalo. Postalo mu je slabo in pred ženo je začel kašljati kri. Groza, ki so jo doživeli potniki, je bila nepopisna, mnogi so od strahu začeli kričati, navaja Daily Mail.

Zdravnik mu žal ni mogel več pomagati in je umrl

Njegova žena je posadki povedala, da njen mož ni dobro, ker so morali pohiteti, da bi ujeli let, vendar je bila situacija veliko resnejša. Pilot je po zvočniku prosil za zdravniško pomoč, na srečo pa se je oglasil zdravnik iz Poljske. Kljub omejenemu znanju angleščine je zdravnik poskušal pomagati. Potniku je izmeril utrip in sporočil, da je videti v redu, a je bilo žal prepozno, da bi ga rešili. Potnik je kmalu zatem izgubil zavest.

»Potem so mu dali kamilični čaj, a je že pljuval kri v vrečko. V nekem trenutku mu je iz nosu in ust začela bruhati kri. Osebje ga je poskušalo oživljati približno pol ure, a je vsem jasno, da mu ni pomoči,« je povedal eden od potnikov.

Potniku zdravnik žal ni mogel več pomagati in je umrl.