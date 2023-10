Grozljivka na avtocesti: V prevrnjenem kombiju sedem mrtvih, tudi šestletni otrok (FOTO)

Na jugu Nemčije se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrlo najmanj sedem ljudi, med njimi tudi šestletni otrok, šlo pa je za begunce, ki so bili v kombiju, ki se je skušal izogniti policijski kontroli.

Nesreča se je zgodila na nemški avtocesti A94 blizu avstrijske meje. Kombi, v katerem je bilo več kot 20 potnikov, je pritegnil pozornost policije, voznik kombija pa je nato močno pospešil, da bi se ji izognil.

Državno tožilstvo je že sporočilo, da je uvedlo preiskavo.

V kombiju 23 oseb

V kombiju mercedes vito, ki je bil registriran za največ devet oseb, je bilo v času nesreče 23 oseb. Vse osebe v vozilu so bili državljani Sirije in Turčije. Kot je še sporočila policija, je voznik prebivalec Avstrije brez državljanstva in zoper njega uvedena preiskava zaradi umora.