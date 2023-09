Grozljivka blizu nas: pet let posiljeval deklico danes staro 11 let

Policija v Zadru je v petek prijela moškega zaradi hudega primera pedofilije, ki naj bi se dogajal več let. Zadeva je še posebej občutljiva zaradi mladoletne žrtve, deklice, ki je bila spolno zlorabljena od šestega do enajstega leta. Po neuradnih informacijah moški in žrtev nista družinsko povezana, navaja Zadrski list.

Zaradi mladoletne žrtve in občutljivosti primera policija podrobnosti tega primera ne sme razkriti. Po neuradnih informacijah naj bi moški zadnjih pet let posiljeval deklico, ki je danes stara 11 let.