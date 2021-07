Grozljivi prizori, kot jih ne pomnimo: deroča voda odnesla vse, hiše se rušijo ena za drugo (VIDEO)

V poplavah v Nemčiji in Belgiji je doslej umrlo že najmanj 125 ljudi. Od tega najmanj 60 v nemški zvezni deželi Porenje - Pfalška. Še najmanj 43 ljudi je izgubilo življenje v sosednji deželi Severno Porenje - Vestfalija. Mnoge še pogrešajo. V Belgiji je medtem število smrtnih žrtev poplav naraslo na 23, poročajo tuje tiskovne agencije. Poplave so zvečer in ponoči zajele tudi dele Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. V Belem Manastiru je deroča voda skoraj odnesla dve življenji, saj sta dve osebi obtičali v avtomobilu v vodi.Tudi ministrski predsednik Severnega Porenja - Vestfalijeje izrazil bojazen, da bodo poplave zahtevale še več življenj. Številne ljudi še vedno pogrešajo, točne številke ne vedo. Notranji minister Porenja - Pfalškeje v četrtek zvečer dejal, da pogrešajo še od 40 do 60 ljudi. Na drugi strani oblasti v okraju Ahrweiler govorijo o 1.300 pogrešanih. Kot je povedala tiskovna predstavnica, je to povezano tudi z nedelujočim mobilnim omrežjem, saj številni niso dosegljivi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Zahod Nemčije so zaradi obilnega deževja prizadele hude poplave, ki vztrajajo. Samo v vasi Schuld je voda s seboj potegnila več hiš, številne stavbe so hudo poškodovane.