Grozljivi posnetki iz otroškega doma v Osijeku: vzgojiteljice trpinčile otroke (VIDEO)

V javnost je pricurljal grozljiv posnetek iz otroškega doma v Osijeku, kjer so nastanjeni otroci brez staršev in iz socialno ogroženih družin. Na posnetku iz ZD Klasje, ki ga je objavil portal Telegram, je slišati neznosen otroški jok, vpitje, hlipanje in kričanje, občasno pa ves ta krik preglasi vzgojiteljica. Otroke preklinja, jih grdo žali in jim grozi.

»Neumni čudak«, »neumna krava si, zajeb**** se«, »neumna si, jeb** ti mater, ta kur**«, »pojdi ven«, »dobila boš po pič**«, »zapri gobec,« je govorila. V nekem trenutku se zasliši udarec, eden od otrok pa začne jokati še močneje.

Za grozljivko so izvedeli po naključju

Jok in kriki otrok na posnetku so glasni in ne slišite vsega, kar vzgojiteljica reče otrokom. Toda slišano je dovolj dokazov o trpinčenju in brutalnem trpinčenju otrok, odvzetih družinam, za katere so centri za socialno delo, nato pa še sodišča odločili, da bodo imeli v domu boljše pogoje za bivanje, piše Index.

Tukaj si lahko ogledate posnetek (počakajte trenutek):

Ustanovitelj doma Klasje je Ministrstvo za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko. Na uradni spletni strani Doma Klasje je zapisano, da je njihova vloga »zagotavljanje pogojev, v katerih bodo vsi otroci vzgajani spoštljivo, cenjeni in se bo zanje skrbelo po načelih enakosti in demokracije« ter da bo zavod »pomagal otrokom pri izkoriščanju vseh svoje priložnosti, da odrastejo v zadovoljne in odgovorne državljane te družbe«.

Vznemirljivi posnetek, ki ga je objavil Telegram, razkriva grozljivko, ki je ne bi nikoli izvedeli, če starša dveh otrok, starih manj kot tri in pet let, ne bi bila dovolj prisebna in bi izkoristila čisto naključje. Mama teh otrok in njun oče, ki živita v neurejenih razmerjih, sta namreč 12. junija poklicala na fiksno številko Doma Klasje, da bi se pozanimala o njunih dveh otrocih, ki sta tam nameščena. Verjetno je slušalko dvignil eden od otrok, in ko je bila zveza vzpostavljena, sta mati in oče slišala otrokov strašen jok, nato pa še učiteljičine histerične izbruhe. Mama je bila umirjena, zato je začela z mobilnim telefonom snemati, kaj se je slišalo iz slušalke njenega neporočenega moža, ki je tisto jutro klical v Dom Klasje.

Ministrstvo potrdilo trpinčenje

Ministrstvo je naredilo inšpekcijski nadzor, v katerem so potrdili trpinčenje. Direktor Klasja Vedran Škugor je za Hino povedal, da na Centru čakajo na odločbo inšpekcije, po kateri bodo ukrepali. »Ko smo izvedeli, kaj se je zgodilo, smo izvedli vse potrebne ukrepe, ki so v naši pristojnosti, skladno z delovnopravno zakonodajo in našim pravilnikom, o dogodku pa je bila obveščena tudi policija, saj gre za varstvo pravic otrok, je poudaril Škugor in dodal, da je prepričan, da gre za »izključno osamljeni primer«.