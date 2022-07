Grozljiva nesreča v Grčiji: 21-letnika zmlel propeler helikopterja

Mladenič (21) iz Velike Britanije je umrl v grozljivi nesreči na letališču v grški Spati. Kot poroča Daily Mail, sta s sestro in še dvema turistoma prispela z zasebnim helikopterjem. Ko so začeli izstopati, je nameraval zaobiti helikopter z zadnje strani in se pri tem zaletel v še vedno vrteče se krake rotorja, ki so ga v sekundi zmleli. Za njimi bi moral pristati še en helikopter, v njem so bili njegovi starši. Pilot prvega je po radijski zvezi takoj sporočil, kaj se je zgodilo, da je drugi helikopter lahko preusmeril let ter da mati in oče nista bila priči tragediji.

Na letališču so jih pričakale limuzine, zato domnevajo, da gre za zelo bogato družino, več podrobnosti o njihovi identiteti še ni znanih. Začela se je preiskava, da bi ugotovili, zakaj je pilot dovolil potnikom izstop, preden se je rotor ustavil.