Grozljiva nesreča: letalo eksplodiralo po trčenju v električno napeljavo (VIDEO)

Španec Fernando Solans Robles, 58, je umrl po tem, ko je gasilsko letalo med gašenjem požara v osrednjem Čilu eksplodiralo po trčenju v kabel. Posnetki tragedije so pokazali, kako je iz letala nastala ognjena krogla in padla ob prometno avtocesto, potem ko je letalo zadelo električno napeljavo.

V incidentu, ki se je zgodil včeraj malo pred 16:30 po lokalnem času, so bili poškodovani tudi trije ljudje na tleh. Potovali naj bi v avtomobilu, ki ga je zadelo eksplodirano letalo. Prva lokalna poročila so njihovo stanje opisala kot resno.

Zelo izkušen pilot, ki je v nesreči umrl, je bil pilot komercialnega letala v Evropi, preden se je preselil v sektor gašenja požarov iz zraka pri zasebnem podjetju, ki je pomagalo čilski nacionalni gozdarski korporaciji CONAF.

Zasebna neprofitna organizacija v državni lasti, ki jo financira čilsko ministrstvo za kmetijstvo, je včeraj pozno v izjavi zapisala: »Žal moramo sporočiti, da se je 15. januarja ob približno 16:30 zgodila letalska nesreča v občini Talca med gašenjem požara. Zaradi tega nesrečnega dogodka je umrl španski državljan Fernando Solans. Bil je pilot modela letala Turbo Trush, ki ga upravlja letalska družba Air Andes Chile SPA, ki nudi storitve CONAF-u.«

»CONAF izreka sožalje družini gospoda Solansa, ki se je tako pridružil junakom, ki so dali svoja življenja za zaščito dediščine naše države in življenja njenih prebivalcev. CONAF aktivno sodeluje z oblastmi, ki preiskujejo nesrečo, in bo zagotovil vse informacije, da bi pomagal razjasniti vzroke in okoliščine, v katerih se je ta incident zgodil.«

Francisco Pulgar Castillo, poslanec za čilsko regijo Maule, katere del je Talca, je v spletnem govoru o žrtvi dodal: »Želim izraziti svoje iskreno sožalje ob smrti Fernanda Solansa Roblesa, španskega pilota z bogatimi izkušnjami pri gašenju gozdnih požarov, ki je tragično izgubil življenje, medtem ko je zagotavljal storitve CONAF-u pri boju proti požarni nevarnosti v sektorju Panguilemo v provinci Talca.

Želim izraziti naše najiskrenejše sožalje družini, prijateljem in sodelavcem družbe Air Andes Chile, ki jih je prizadela ta izguba. V tem trenutku bolečine izrekamo tudi besede solidarnosti CONAF-u, s čimer priznavamo njihovo skupno zavezanost zaščiti naših gozdov.«

Čilski predsednik Gabriel Boric je tvitnil: »Vsako leto na tisoče ljudi opravlja težko, a plemenito nalogo gašenja gozdnih požarov. Danes moramo obžalovati smrt pilota Fernanda Solansa, ki je služil CONAF-u. Moje spoštovanje in sožalje njegovi družini in ljubljenim.«

Priča nesreče Adolfo Saez je dejal: »Prvi pilot je letel zelo nizko. Drugo letalo je zadelo dva stebra in se v plamenih pognalo čez cesto, preden je trčilo v parkiran tovornjak. Če naš voznik ne bi zmanjšal hitrosti, s katero je vozil, ko je prvo letalo švignilo mimo nas, bi bili neposredno pod drugim,« poroča dailymail.co.uk.