Grozljiv klic policiji: Moj bratranec ubija družinske člane (VIDEO)

V napadu z nožem v hiši v Queensu v New Yorku so bili ubiti štirje družinski člani, vključno z dvema otrokoma. Napadalec je v hiši zanetil požar in zabodel dva policista, ki sta prišla na kraj dogodka, preden ga je eden od njiju ustrelil. Napadalca so odpeljali v bolnišnico, vendar so ga ob prihodu razglasili za mrtvega, poroča BBC.

Moj bratranec ubija družinske člane

Policija je obvestilo o napadu prejela ob 11. uri po srednjeevropskem času, ko je mlada klicateljica izjavila, da njen bratranec ubija družinske člane. Kmalu za tem sta dva policista prispela v sosesko Far Rockaway, kjer sta opazila moškega s prtljago. Ko sta poskušala govoriti z moškim, je ta izvlekel nož in enega policista zabodel v vrat in prsni koš, drugega pa v glavo. Eden od policistov je uspel izvleči pištolo in napadalca ustrelil.

Napadalca so odpeljali v bolnišnico, vendar so ga ob prihodu razglasili za mrtvega. Policija je pred hišo našla 11-letnico, ki so jo ravno tako odpeljali v bolnišnico, a je pozneje podlegla poškodbam.

Po prihodu gasilcev so v hiši, v kateri je izbruhnil požar, našli trupla še treh oseb, in sicer 12-letnega dečka, 44-letne ženske in moškega v 30. letih. V bolnišnico pa so z več vbodnimi ranami odpeljali 61-letno žensko.

Policija meni, da so vse žrtve umrle zaradi vbodnih ran. Napadalca je identificirala kot 39-letnega Courtneyja Gordona, ki je bil že enkrat aretiran zaradi nasilja v družini.