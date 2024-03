Groza sredi zasnežene idile: medved je zagrabil smučarja

Redkokje se lahko smučarji v nenavadno topli zimi nadejajo snežne idile, no, danski turist jo je vendarle našel v Severni Makedoniji. Na območju naravnega parka Mavrovo ob Šar planini si je resda lahko dal duška na belih strminah, a ga je smola čakala drugje. Pravzaprav kar groza: na smučišču ga je namreč napadel rjavi medved!

Medvedov je čedalje več, vdirajo celo v domove.

Smučarja so zaradi poškodbe leve noge prepeljali v bolnišnico v Tetovo, kjer bo po ocenah zdravnikov okreval brez zapletov, tokratnega zimskega oddiha pa seveda nikoli ne bo pozabil. Po razpoložljivih podatkih je bil Danec usodnega dne edina žrtev rjavega kosmatinca, ki se je nato umaknil v bližnje gozdnato zavetje. A od tam bo znova udaril, so prepričani domačini, ki zadnja leta vse glasneje opozarjajo na čedalje številnejšo populacijo medvedov, ki da jim celo vdirajo v domove, ko iščejo hrano.

Prebivalci goratega območja nacionalnega parka seveda trepetajo predvsem za varnost najmlajših, ki so lahko ogroženi že med nedolžno igro na prostem, zato zahtevajo ustrezne ukrepe in zaščito.

V narodnem parku Mavrovo, ki zajema tri gorske sisteme, Šar planina, Korab in Bistra, živi od 160 do 180 rjavih medvedov, zaradi milih zim in visokih temperatur pa se zadnja leta iz zimskega spanja prebujajo nekoliko prej.