Srhljivka pri sosedih: dve leti posiljeval hudo bolno deklico, svoja gnusna dejanja snemal

Grozljiva zgodba o spolnem nasilju prihaja iz sosednje Hrvaške. 57-letni moški, ki je bil obsojen za 131 kaznivih dejanj spolne zlorabe in izkoriščanja hudo bolne deklice z visoko stopnjo invalidnosti, bo v zaporu šest let. Dve leti je spolno zlorabljal deklico, ki je bila takrat stara nekaj več kot 11 let, navaja Dalmatinski portal.

Svoja gnusna dejanja snemal

Moški je bil prijatelj dekličinih staršev. Čeprav ga je odrinila, ji je slekel oblačila, jo prisilil, da se je sama slekla, ter jo spolno izkoriščal.

Enkrat ga je pri spolnem nasilju ujela dekličina mati.

Svoje zločine je snemal s telefonom, nato pa se je izkazalo, da je njegovo nasilje trajalo dve leti.