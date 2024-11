Groza na hrvaškem katamaranu: »Otroci so začeli kričati, nastala je panika ...« (VIDEO)

Poročali smo že o petkovi hudi nesreči na morju, ko je pri hrvaškem otoku nasedel katamaran, na katerem je bilo 72 potnikov. Po navedbah hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo so potnike s katamarana premestili na potniško ladjo v bližini, nato pa so jih izkrcali na otoku Silba, kjer jih je pregledal zdravnik.

»Udarec je bil tako močan in hiter, da sem se nenadoma znašla na tleh, z glavo sem udarila v kovinski del stola. Kasneje nisem čutila ničesar, komaj sem vstala. Otroci so začeli kričati, prav tako moja babica. Nastala je panika. Ne, veš, kaj se dogaja,« je za hrvaške medije nesrečo opisala Marija Wieland.

Hrvaška agencija za preiskovanje nesreč v zračnem, pomorskem in železniškem prometu je že napovedala preiskavo o vzroku incidenta, ki so ga opredelili kot resno pomorsko nesrečo.