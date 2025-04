Policija preklicala iskanje 14-letnice, ki je bila pogrešana

Policisti Policijske postaje Kranj so bili 18. aprila 2025 obveščeni o pogrešani 14-letni osebi iz Kranja. Ker z izvedenimi ukrepi oseba ni bila najdena, so nato javnost prosili za informacije. V današnji objavi za medije pa so sporočili, da je bila pogrešana najdena na območju Jesenic.

V svoji objavi so tudi sporočili, da je z njo vse v redu.