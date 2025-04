Ne boste verjeli, kaj vse so potegnili iz Ljubljanice (FOTO)

Potapljači so v okviru 34. tradicionalnega čiščenja reke Ljubljanice iz vode potegnili 660 kilogramov odpadkov. Med temi so se znašli tudi električni skiroji, radio in osebni računalnik. Letošnja akcija je bila še posebej zahtevna zaradi močnega toka in slabe vidljivosti v reki, kar je posledica nedavnega močnega deževja. Kljub temu so se dogodka udeležili številni prostovoljci, med katerimi so bili potapljači, ribiči, gasilci in drugi, ki so skupaj očistili reko in njena nabrežja od Ribiškega doma Barje na Livadi do ljubljanske tržnice.

FOTO: Spar

FOTO: Spar

V akciji so sodelovali predvsem izkušeni potapljači, ki so se spopadli z izzivi močnega toka in motne vode. Med odpadki, ki so jih potegnili iz rečne struge, so poleg že omenjenih električnih naprav našli tudi prometne znake in kolesa. Najdene odpadke so na koncu s pomočjo podjetja KPL razstavili na Čevljarskem mostu, s čimer so mimoidoče opozarjali na pomen odgovornega ravnanja z okoljem.

Kulturni program

Tradicionalno čistilno akcijo je tudi letos spremljal kulturni program, ki je vključeval predstavo Povodnega moža in Urške. Dogodek se je zaključil s tradicionalnim druženjem pri Ribiškem domu Barje, kar je prispevalo k povezovanju skupnosti in ozaveščanju o pomenu čistega okolja.

FOTO: Spar

FOTO: Spar

Čiščenje Ljubljanice tradicionalno poteka kot sklepna prireditev mesečne akcije »Za lepšo Ljubljano«, ki se odvija med 22. marcem, svetovnim dnevom voda, in 22. aprilom, svetovnim dnevom Zemlje.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.