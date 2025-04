Odmevna novica: Putin napovedal premirje v Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes razglasil velikonočno premirje v konfliktu v Ukrajini. Začelo se bo danes in bo trajalo do nedelje do polnoči, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na ruske televizije. Moskva je po Putinovih besedah odprta za pogajanja in mirovna prizadevanja.

»Danes od 18. ure (17. ure po srednjeevropskem času) do nedelje opolnoči ruska stran oznanja velikonočno premirje,« je dejal Putin v televizijskih komentarjih med pogovorom z ruskim načelnikom generalštaba Valerijem Gerasimovim.

»Dajem ukaz za prekinitev vseh sovražnosti v tem obdobju,« je dejal Putin med srečanjem, ki ga je prenašala ruska televizija.

»Izhajamo iz tega, da bo ukrajinska stran sledila našemu zgledu, naše čete pa morajo biti pripravljene, da se uprejo morebitnim kršitvam premirja in sovražnikovim provokacijam, kakršnim koli agresivnim dejanjem,« je dejal Putin.

ZDA bi lahko preusmerile pozornost drugam

Ali je ta Putinova poteza samo začetek in bo v Ukrajini kmalu tudi dokončno premirje, bo pokazal čas. Iz ZDA sicer prihajajo jasna sporočila, da želijo, da se vojna kmalu konča, sicer se z njo ne bodo več ukvarjali tako, kot se zdaj.

