Vetrovno mesto navdušeno nad našo Ajšo

Košarko sem začela trenirati v domačem kraju, v Slovenskih Konjicah. Sprva sem obiskovala košarkarsko šolo Miki šport ter z atijem velikokrat hodila na igrišče v park. Nato sem se v 4. razredu priključila Ženskemu košarkarskemu klubu Konjice. Tam sem bila vse do sezone 2020/21,« se svojih začetkov spominja danes 19-letna Konjičanka Ajša Sivka. V noči na torek se je zapisala med nesmrtne, saj je postala članica kluba Chicago Sky, ki igra v ženski poklicni severnoameriški košarkarski ligi WNBA. Pred njo je bila na naboru ženske lige NBA le še Nika Barič, ki so jo leta 2012 kot 20. v drugem krogu nabora izbrali Minnesota Lynx, a za njih ni nikoli zaigrala.

Prvakinje leta 2021 Chicago Sky je ameriško profesionalno košarkarsko moštvo s sedežem v Chicagu. Sky tekmuje v ženski nacionalni košarkarski zvezi (WNBA) kot članica vzhodne konference. Franšiza je bila ustanovljena pred sezono 2006. Sky je doživel obdobje uspeha med letoma 2013 in 2016, štirikrat nastopil v končnici in igral v finalu WNBA 2014. Leta 2021 je osvojil edini naslov. Franšiza je v lasti Michaela J. Alterja in Nadie Rawlinson.

Ameriška košarkarica Paige Bueckers je bila pričakovano prvi izbor na naboru WNBA, 23-letnico so izbrali Dallas Wings. Velik uspeh je doživela tudi naša 19-letna reprezentantka Ajša, ki so jo kot prvo Slovenko v zgodovini izbrali v prvem krogu. Sivkovo je kot deseti izbor nabora izbrala ekipa Chicago Sky. »Navdušeni smo, da smo pridobili igralko, ki je ne le tehnično izjemna, temveč tudi že leta igra na profesionalni ravni,« je o izboru Sivkove, ki je zadnjo sezono igrala za francoski Tarbes, za klubsko spletno stran dejal direktor ekipe Chicago Sky Jeff Pagliocca. Mlada slovenska igralka je prek družbenih omrežij sporočila, da je pripravljena na vetrovno mesto. »Pozdravljeni, navijači Skya! Smo tu v New Yorku, izbrala me je vaša ekipa in zelo sem vznemirjena, da se vam pridružim. Komaj čakam,« so prek družbenih omrežij novega kluba objavili prvo izjavo 192 cm visoke Ajše; vzel jo je klub, ki ga je na košarkarski zemljevid postavil Michael Jordan s Chicago Bulls. Mesto je znano tudi po vetru, ki brije po ulicah.

Ajša Sivka pred slovesnim naborom ženske lige NBA. FOTO: Vincent Carchietta/Imagn Images/Reuters

Pri Tonyju Parkerju

Sivkova, ki bo novembra dopolnila 20 let, je po dogodku končala v objemu očeta Boštjana, ki ni mogel zadržati solz. »Zaradi njega sem sploh začela igrati košarko. Vedno je bil moj idol. Veliko mi pomeni, da je tu z menoj. Hvaležna sem,« je dejala. Oče je bil svojčas izvrsten krilni košarkar, gene pa je očitno podedovala hči. Zdoma je že od leta 2021, ko je bila povabljena na akademijo Tonya Parkerja v Lyonu, kjer je ostala eno sezono. »Imela sem dva treninga na dan, dopoldne individualnega in popoldne kolektivnega. Trenirala sem z ekipo U20. Tony je veliko potoval, občasno se je oglasil na akademiji, spremljal trening in se pogovarjal z nami,« se spominja sezone v Franciji, kjer je še danes, saj je članica kluba Tarbes Gespe Bigorre. Vmes je bila v Italiji, nosila je dres Beretta Famila Schio. V dresu slovenske reprezentance je na evropskem prvenstvu do 18 let 2023. popeljala ekipo do zgodovinskega zlata, izbrali so jo tudi za najkoristnejšo igralko (MVP) turnirja s povprečjem 15,9 točke, 9,3 skoka in 2,4 ukradene žoge. Zaigrala je celo že v članski vrsti, bila je najmlajša igralka na eurobasketu. Pričakovati je, da bo Ajša ena od slovenskih adutinj na prihajajočem evropskem prvenstvu članic.

Ajša Sivka FOTO: FIBA