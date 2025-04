Po Putinovi napovedi premirja se je oglasil Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je na enostransko velikonočno prekinitev ognja, ki jo je danes nepričakovano razglasil ruski predsednik Vladimir Putin, odzval skeptično. Označil jo je za nov poskus igranja s človeškimi življenji. Ali bo tudi Kijev prekinil ogenj, za zdaj ni jasno.

»Glede Putinovega novega poskusa igranja s človeškimi življenji - sirene za zračni napad se trenutno oglašajo v mnogih delih Ukrajine,« je v prvem odzivu na Putinovo napoved Zelenski zapisal na omrežju X.

Le kakšnih 45 minut pred začetkom veljavnosti prekinitve ognja so namreč nad ukrajinskim ozemljem opazili ruske brezpilotne letalnike. »Droni na našem nebu razkrivajo Putinov pravi odnos do velike noči in človeških življenj,« je ob tem zapisal Zelenski.

Za zdaj pa ukrajinski predsednik ni posredoval informacij o tem, ali bo tudi Ukrajina za veliko noč prekinila ogenj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prekinitev danes od 17. ure

Putin je prekinitev ognja razglasil za danes od 17. ure po srednjeevropskem času do nedelje ob 23. uri po srednjeevropskem času. Načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov je nato ruskim enotam zaukazal prekinitev ognja.

»Izhajamo iz tega, da bo ukrajinska stran sledila našemu zgledu, naše čete pa morajo biti pripravljene, da se uprejo morebitnim kršitvam premirja in sovražnikovim provokacijam, kakršnim koli agresivnim dejanjem,« je dejal Putin.