Gondola je zgrmela na tla

Včeraj dopoldne okoli 10.30 se je snežna pravljica na tirolskem smučišču Hochoetz v alpski dolini Ötztal spremenila v nočno moro. Gondola za osem ljudi se je namreč odtrgala z jeklenice in treščila na tla, po prvih podatkih naj bi padla približno sedem metrov globoko.

Med nesrečo so bili v gondoli štirje potniki, ob padcu so bili vsi huje ranjeni. Trojico so reševalci oskrbeli že na kraju nezgode in nato prepeljali v bližnjo bolnišnico, četrtega pa so s helikopterjem nemudoma prepeljali v bolnišnico v Innsbruck in naj bi bil v kritičnem stanju. Po informacijah tirolskega dnevnega časopisa Tiroler Tageszeitung so ponesrečeni danski smučarji.

Vzrok nesreče preiskovalci še preiskujejo, znano pa je, da je več dreves padlo na gondolo in jeklenico. Po besedah Michaela Burgerja iz tega smučarskega središča pa zgolj to ni moglo povzročiti nesreče. »Bilo bi že skrajno neverjetno, da bi gondola padla le zaradi drevesa. Strokovnjaki bodo morali raziskati, kaj se je v resnici zgodilo.« Tehnična napaka naj bila izključena, saj jutranji inšpekcijski pregled le nekaj ur prej ni pokazal nepravilnosti.

Po nesreči so žičnico ustavili in o tem po zvočnikih obvestili druge smučarje. Reševalci so se do ujetih v gondoli prebijali peš in s pomočjo helikopterja, iz katerega so se spustili po vrveh. Reševanje je namreč oteževal težko prehoden teren.

Na istem smučišču se je pred dvema tednoma zgodila tragična nesreča, ko je 14-letnik zapeljal z urejene proge in padel po strmem pobočju. Kljub hitri pomoči in oživljanju najstniku ni bilo pomoči.