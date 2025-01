Ganljiv poklon kolegici: »Mnogi so živi, ker si bila ti tisti dan v službi«

Sodelavci nujne medicinske pomoči v Grubišnem Polju na Hrvaškem se na ganljiv način poslavljajo od svoje kolegice Mirele Školak, ki je po kratki in hudi bolezni preminila v 39. letu starosti. Na družbenem omrežju so se z objavo poklonili njeni predanosti delu in vplivu, ki ga je imela na življenja mnogih.

»Težko je najti besede, s katerimi bi izrazili občutke, ker jih preprosto ni. Globina žalosti, ki jo čutimo, je neizmerna. Vsi se sprašujemo, zakaj prav ti? Zakaj je moralo biti tako? Že zdaj nam manjka tvoj nasmeh, tvoj glas, tvoja jutranja šala. Manjkaš nam, da skupaj z nami pomagaš ljudem, da sedemo v kombi, eden poleg drugega, in rešujemo življenja,« so zapisali na Facebookovi strani HITNA UŽIVO 194.

Rešila je mnoga življenja

Dodali so, da je mnogo ljudi danes živih prav zaradi njenega dela. »Mnogi danes hodijo po tem svetu, ker si bila ti tisti dan v službi. Mnogi imajo še svoje matere in očete, žene in može, sinove in hčere, ker si bila prav ti na dolžnosti. Praznina, ki jo puščaš v naših srcih, ne bo nikoli zapolnjena. Hvaležni smo, da smo bili del tvojega življenja. Mirela, hvala, ker si bila del nas,« so čustveno zaključili.

Mirela Školak je za seboj pustila moža, hčerko in sina. Njena smrt je globoko pretresla vse, ki so jo poznali, njena predanost pa bo ostala zapisana v srcih vseh, ki jim je pomagala.