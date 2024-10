To so podrobnosti tragedije v zdravilišču: fantka (6) črpalka potegnila na dno bazena, niso ga mogli rešiti

Iz Srbije poročajo o grozljivi tragediji. V hotelskem bazenu na Zlatiborju na jugu države se je utopil šestletni otrok. Nesreča se je zgodila v torek zvečer, je potrdil užiški državni tožilec Marko Dimitrijević.

Gre za dečka iz Beograda, ki je v zdravilišče prišel z babico. Truplo so prepeljali na obdukcijo, po intenzivni policijski preiskavi pa so zaradi hudega kaznivega dejanja zoper javno varnost pridržali moško osebo, navaja Nova.rs.

Kot je izvedel Blic, so pridržali vzdrževalca bazenov v hotelu Konak, ki so mu odredili 48-urno pridržanje. Po prvih podatkih je dečka na dno bazena potegnila črpalka za odtok vode, zaradi podtlaka, ki ga je zajel, pa ga niso mogli pravočasno izvleči in se je utopil.