Eksplozija v večstanovanjski hiši v Kninu: ena oseba umrla, štiri so ranjene (FOTO)

Sinoči je prišlo do eksplozije v stavbi v Kninu. Ena oseba je umrla, štiri pa so bile ranjene, poroča hrvaški Index.

Tamkajšnja policija je sporočila, da je ob 23. uri prejela obvestilo o eksploziji za zdaj neznane eksplozivne naprave v stanovanjski zgradbi v Kninu. V eksploziji je ena oseba izgubila življenje, štiri osebe pa so utrpele poškodbe in so bile prepeljane v bolnišnico. Na kraj dogodka so bile napotene vse reševalne službe.

Policisti so zavarovali kraj dogodka, okoliščine eksplozije pa bodo ugotovljene z ogledom.

Eksplozija v kleti, poškodovani mladi?

Po neuradnih informacijah kninskega portala Feral News je v trenutku eksplozije v kleti stavbe potekalo druženje, kjer so bili tudi mladoletniki, vendar za zdaj ni potrjeno, da je eksplozija nastala tam. Po nesreči se je pred bolnišnico zbralo veliko število zaskrbljenih staršev, družinskih članov in mladih.

Tudi kninski portal Huknet neuradno poroča, da so bile vse žrtve mlade osebe.

Eksplozija v večstanovanjski hiši. FOTO: Hrvoje Jelavic/pixsell Pixsell