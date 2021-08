Oliver umrl pred očmi družine

V hudi prometni nesreči, ki se je zgodila pri Požarevcu, je umrl 32-letni Oliver Đurić. Menda je tekmoval s prijateljem na cesti, nato pa se je zgodila tragedija. Đurić je vozil mazdo, A. S. (24) pa passata. Vozila sta vzporedno v isti smeri, a naenkrat je A. S. izgubil nadzor nad vozilom in se prevrnil na streho. Đurič se je skušal izogniti, vendar se je pri tem zaletel v drevo in umrl. A. S. naj bi bil alkoholiziran.



Nesrečo so v tretjem vozilu videli Oliverjeva noseča žena in njuni trije otroci. Žena Sanela se je po tragediji oglasila na facebooku: »Bodi najboljši angel na tem svetu in me pazi, da bom močna za najine otroke. Ljubila te bom, vse dokler diham.«

