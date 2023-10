Drama na Hrvaškem: Z molotovkami nad sosede, potem z vžigalnikom še nase (FOTO)

Paliju S. (57) iz Hrvaške so po neuradnih informacijah okoli četrte ure popoldan nudili zdravniško pomoč in ga z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno županijsko bolnišnico v Vinkovcih, po neuradnih podatkih pa ni bil poškodovan. V hiši je bil močan vonj po bencinu, vendar ni bilo opaziti ničesar, kar bi lahko povzročilo eksplozijo, kot so plinske jeklenke ali bombe.

Prava drama se je odvijala v torek v Tordincih v Slavoniji, kjer je Pali S. na dvorišče in v hišo svojih prvih sosedov Ivice in Ljubice Damjanović vrgel štiri molotovke, nato pa se polil z bencinom, grozil, da se bo zažgal. Ura je bila okoli 9.30, drama pa se je nadaljevala ves dan, saj se Pali ni hotel predati policiji.

Na teren so prispeli tudi specialci. FOTO: Borna Jaksić, Pixsell

Metal je molotovke na sosedovo hišo iz njegovega dvorišča. FOTO: Borna Jaksić, Pixsell

Metal molotovke

»Sedela sva v hiši in pila kavo, ko sem zaslišal nekaj zarenčati. Šel sem ven in videl ogenj na dvorišču, pri pipi, takoj sem začel gasiti, potem pa sem videl, da gori tudi na stopnišču in ugotovil, da je sosed metal molotovke na našo hišo z njegovega dvorišča. Pred dobre pol ure sem ga slišal nekaj mrmrati sam pri sebi na dvorišču, a nisem vedel, kaj se dogaja,« je začetek te drame opisal Ivica.

V trenutku, ko ju je sosed napadel, sta na ulici po naključju prišla policistka in policist vukovarsko-sremske policijske uprave, ki ju je Ivica videl in takoj sta stekla na dvorišče ter Ivici in Ljubici pomagala gasiti požar na dvorišču in terasi. Medtem ko sta to počela, je Pali skozi okno v njuno dnevno sobo vrgel še en vnetljiv koktajl.

»Takoj smo tekli notri gasit, policist se je pri tem opekel, medtem ko smo gasili požar v hiši, pa je vanjo vrgel še eno molotovko. Potem je policist zbežal iz naše hiše in stekel na njegovo dvorišče, da bi ga ustavil, on pa se je nato z nečim polil, v roki je držal nekaj podobnega vžigalniku. Proti policistu je zavpil: 'Ne približuj se, zgorel bom!'« je Ivica podoživel dramatične trenutke.

Grozil, da jih bo pobil

Nato se je Pali zaprl v hišo, policija je poklicala okrepitve, prišli so tudi pripadniki specialne in interventne policije, nasproti njegove hiše je bil postavljen ostrostrelec, v hiši pa je bilo videti tudi ročne granate, ulica je bila ograjena s policijskimi trakovi in ​​nihče se ni smel približati Palijevi hiši. Ivica in Ljubica ne vesta, zakaj sta razjezila soseda, s katerim je Ivica odraščal.

V hiši je bil močan vonj po bencinu. FOTO: Borna Jaksić, Pixsell

Grozil je, da jih bo pobil. FOTO: Borna Jaksić, Pixsell

»Poznava se že vse življenje in predvidevam, da naju je napadel, ker sva ga pred tremi tedni prijavila policiji, ker nama je grozil s smrtjo. Najhuje je, da niti za takrat ne vemo, zakaj je to naredil, saj z njim nismo bili sprti, niti nismo imeli nič z njim. Potem pa je kar naenkrat začel slabo govoriti o nas, nam grozil, da nas bo pobil, zaklal ... Poklicali smo policijo, z njim so se pogovorili in odšli, češ da se je pomiril. Vendar je še isti dan zvečer vse ponovil,« pove Ivica, Ljubica pa doda: »Rekel je, da nas bo poklal kot zajce, možu je vpil, naj pridi ven, da ga zakolje ... Groza! Takrat je bil z nami naš 4-letni vnuk in lahko si mislite, kako smo se počutili. Ponovno smo poklicali policijo, tokrat pa so ga odpeljali na streznitev, saj je bil vinjen, naslednji dan so ga odpeljali na sodišče za prekrške in ga takoj vrnili domov. Imel je prepoved približevanja na 30 metrov od nas,« je povedala Ljubica, ki zaradi preživetega stresa ni mogla priti k sebi.

»Vse v naši hiši sta uničila ogenj in dim, a če ne bi bilo teh dveh mladih in pogumnih policistov, bi vsa hiša zgorela. Za to se jima neizmerno zahvaljujem,« sta dodala Ivica in Ljubica.

Problematičen

Za Palija iz Tordincev so domačini povedali, da je bil že prej problematičen, predvsem ko se je napil, in pravijo, da je bilo pogosto. Znal je izzivati ​​tudi ljudi v lokalni kavarni. Sicer živi sam, saj ga je zapustila žena, pa tudi odrasli hčerki, ki imata svoje družine, z njim nista v rednih stikih. Kot veteran je bil udeleženec domovinske vojne, a je do pred nekaj leti delal kot varnostnik v vinkovaški FINI, poroča jutarnji.hr.