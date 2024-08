Na Korčuli bivši vaterpolist poskušal utopiti otroka

Lastnik hiše, ki se nahaja nad pomolom, kjer so otroci praznovali in skakali v morje, je v nekem trenutku začel kričati, ker so uporabljali »njegov pomol«, nato pa je skočil za otroki v morje. Enega dečka je zgrabil za noge in ga z vso silo potegnil pod vodo. Potem ko je šokiranemu dečku uspelo priplavati na površje, mu je moški zagrozil s hudimi poškodbami in hospitalizacijo.

Zabavo za 12. rojstni dan so organizirali starši na plaži v predelu Soline, kjer se je zbralo enajst njegovih prijateljev, ki so se zabavali ob skokih v morje, pišejo hrvaški mediji.

71-letnik se, kot je izvedel Dubrovniški vjesnik, pogosto pohvali, da je član zlate generacije vaterpolistov KPK, ki se je leta 1973 prebil v Prvo zvezno vaterpolsko ligo Jugoslavije.

Po življenju v Avstraliji se vrnil v Soline, svojo hišo oddaja turistom.

Za na črno zgrajen pomol trdi, da je njegov, in je otroke že večkrat podil od tam.

Mati slavljenca je incident v morju opazila od daleč. Slišala je grožnje domačina in poklicala policijo.

Možje v modrem so dogodek zabeležili kot posebno predrzno kršenje javnega reda in miru. V incidentu so prepoznali tudi kaznivo dejanje grožnje, vendar pa mati otroka, ki je na pomolu praznoval rojstni dan, za zdaj moškega ni prijavila.

Policisti PP Korčula bodo spisali poročilo tožilstvu za mladoletnike, 71-letnega moškega pa prijavili zaradi kršenja javnega reda in miru.