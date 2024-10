Dopoldanski kaos na sodišču: Marino se je slekel in vrgel na mizo tožilke

Marino B. je imel dopoldne drugi narok v sodni dvorani občinskega sodišča v Zagrebu, kjer so mu sodili zaradi goljufije pri nakupu mobilnega telefona oktobra lani. Čeprav je prva obravnava potekala brez težav, je na drugi vstal in se do pasu slekel, čeprav je imel vklenjene noge. Za tem se je vrgel na mizo tožilke, nato pa še na tla.

Peterica ga je le uspela ukrotiti

Pravosodnim policistom, ki so bili v sodni dvorani, so pomagali še kolegi, peterica ga je le uspela ukrotiti, navajajo hrvaški mediji.

Marino B je obtožen, da je uporabil tuje osebne podatke za podpis pogodbe s telekomunikacijskim operaterjem in vzel mobilni telefon, ki ga je pozneje prodal za 800 evrov, krivde pa ni priznal. V drugem postopku je obtožen tudi groženj pravosodnim policistom.