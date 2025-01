Dilerja prek spleta naročala mamila iz ZDA: Policisti razkrili, kako so ju ujeli

Policisti Policisti Policijske uprave Zagreb so zaključili kriminalistično preiskavo pri 36-letnima moškima zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z drogami.

Nabavila večje količine droge

Tako so ugotovili, da sta prek spletne strani od neznanih oseb v Združenih državah Amerike kupili večje količine konoplje, ki sta jo nato skrila v pisemskih pošiljkah, poslanih na Hrvaško.

Sumijo, da sta nabavila večje količine marihuane, ketamina, MDMA in psilocibina, ki sta jih nato skrila in prepakirala z namenom nadaljnje prodaje. Po zaključeni kriminalistični preiskavi sta osumljenca v priporu, podali pa so kazensko ovadbo na državno tožilstvo v Zagrebu.