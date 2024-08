Deklica (2) umrla v avtu, medtem ko je njen oče ... (VIDEO)

Na spletu je vzniknil posnetek policijske kamere, ki je posnela trenutek, ko so reševalci poskušali rešiti dveletno punčko Parker. Oče jo je pustil tri ure v pregretem avtomobilu, medtem ko je domnevno igral playstation. Temperatura je tisti dan dosegla 42 stopinj Celzija, poroča Daily Mail.

V videu, ki ga je objavil Inside Edition, se Christopher Scholtes v paniki prime za glavo in kriči na policiste, nato pa pade na kolena. Njegovo hčerko so mrzlično poskušali oživiti, potem ko so jo našli v avtu pred hišo v Arizoni. V bolnišnici so jo razglasili za mrtvo.

»Prosim, srček, prosim ... Ne morem verjeti, o moj bog,« je Scholtes zajokal na posnetku.

Ni je želel zbuditi

Preostala otroka, stara pet in devet let, sta policiji povedala, da je dan preživel ob igranju videoigric. Oče je dejal, da je deklica spala v avtu in da je ni želel zbuditi, zato je pustil prižgan motor in klimatsko napravo.

V avtu je bila od 13. ure, ko sta prispela domov, do 16. ure, ko jo je našla mama Erika ob prihodu iz službe. Moža je vprašala, kje je njuna hči. Najprej jo je iskala v hiši, nato pa se je spomnil, da je v avtu.

Scholtes se je na sodišču že soočil z obtožbami umora prve stopnje in se izrekel za nedolžnega.

Sprva je bil aretiran zaradi umora druge stopnje, ki običajno temelji na nepremišljenem ravnanju, a tožilci verjamejo, da je še vedno namerno ubil svojo hčer. Njegovi otroci so pričali, da jih je pogosto puščal v avtu s prižgano klimatsko napravo, policija pa je ugotovila, da je vedel, da se vozilo po 30 minutah samodejno izklopi, z njim pa tudi klimatska naprava.

Grozi mu dosmrtna ječa

V sporočilih, ki sta si jih oče in mama izmenjala po incidentu, je Erika Christopherja vprašala, kolikokrat mu je že rekla, naj otroke neha puščati v avtu. Opravičil se ji je, povedal, da je ubil njunega otroka, in dodal, da ne more verjeti, da se je to res zgodilo.

Če bo obsojen, mu grozi dosmrtna ječa.