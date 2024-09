Deklica (14) iz Črne gore načrtovala teroristični napad v Gradcu: »Našli spletni pogovor, nož, sekiro ...«

V Gradcu so vložili obtožnico zoper 14-letnico, ki so jo maja aretirali zaradi načrtovanja terorističnega napada z nožem v Gradcu. Gre za dekle iz Črne gore. V Nemčiji so aretirali še eno osebo, ki je skupaj z njo načrtovala omenjeni napad.

Pri 14-letnici so našli propagandni material Islamske države, nož in sekiro, policija pa jo je odkrila prek njenih aktivnosti in pogovorov na družbenih omrežjih, poročajo avstrijski mediji.

Napad je načrtovala v središču Gradca, na Jakominiplatzu, žrtve pa je nameravala izbrati naključno – »nevernike«. Podobno mislečim je prek Telegrama poslala slike svojih načrtov za napad. Potem ko bi napadla čim več ljudi, je načrtovala samomor. Policija ni vedela, kdaj točno naj bi se napad zgodil, pravijo pa, da je bila njena aretacija neizogibna.

