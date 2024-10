Deklica (13) umrla zaradi sepse v bolnišnici! Mati: »Vprašala me je, ali bo umrla«

V Angliji poteka preiskava smrti najstnice (13), ki je v bolnišnici umrla zaradi sepse, sumijo pa, da ji niso pravočasno dali zdravil in da so jo obravnavali kot »dramatično najstnico,« piše Sky news.

Njena mati in osebje splošne bolnišnice Kettering, kjer je umrla, so pričali v preiskavi o smrti 13-letne Chloe Longster.

Deklica je v neznosnih bolečinah vprašala mamo, ali bo umrla, preden je bila sepsa zanjo usodna, piše v preiskavi.

Chloe Longster so 28. novembra 2022 odpeljali na urgentni oddelek splošne bolnišnice Kettering v Northamptonshireu, potem ko se je zbudila z bolečino v rebrih in simptomi, podobnimi prehladu.

Tisti večer so jo sprejeli na otroški oddelek Skylark, nato pa so jo kasneje premestili na oddelek za intenzivno nego, kjer so jo intubirali.

Vendar je Chloe naslednje jutro umrla.

Med preiskavo njene smrti, ki se je začela v ponedeljek na okrožnem sodišču v Northamptonu, je Chloejina mati Louise Longster povedala pomočnici mrliškega oglednika Sophie Lomas, da je »prišlo do zamude« pri oskrbi njene hčerke s protibolečinskimi tabletami.

Njeni starši so trdili, da bi najstnica lahko preživela.

»Bolečina je bila neznosna. Vprašala me je, ali bo umrla«

Mama je v preiskavi navedla, da je imela hči v bolnišnici krče in se zvijala od bolečin.

»Chloe je prosila, če jo lahko uspavajo, saj je bila bolečina neznosna. Spominjam se, da je bila vsa bleda in prepotena. Grozno je videti lastnega otroka v tako hudi bolečini. Kar naprej je gledala na uro – vedela je, kdaj bi morala prejeti paracetamol in ibuprofen, a so ji ga znova in znova prestavljali. Kot da ne bi želeli preprečiti njenih bolečin,« je dejala.

»Chloe me je na Skylarku vprašala, ali bo umrla. Grozno je to, da je imela prav,« je dodala skrušena mati.

Šele ko so Chloe preselili v ločeno sobo in ji postavili diagnozo gripe A, so jo »začeli jemati bolj resno in priznali, kako zelo jo boli,« je dodala Louise Longster za Sky news.

»Nisem si mislil, da ima sepso«

Svetovalec urgence dr. Marwan Gamaleldin je videl Chloe tri- ali štirikrat, preden so jo premestili na otroški oddelek. Rekel je, da verjame, da je imela takrat vnetje prsnega koša in da so se zavedali njene bolečine.

»Prejela je štiri odmerke protibolečinskih zdravil s tremi različnimi zdravili, priznam, da morda ni bilo dovolj, a prejela je štiri odmerke protibolečinskih zdravil,« je dejal.

Gamaleldin je dodal, da si v dveh urah, ko je opazoval Chloe, ni mislil, da ima sepso, ker ni kazala nobenega markerja za diagnozo bolezni – visokega števila belih krvnih celic ali vročine.

Medicinska sestra: Nekaj ​​mi je govorilo, da je s tem otrokom nekaj narobe

Tricia Martinez, medicinska sestra v bolnišnici, je opravila triažo Chloe, ko je prispela in se je nedavno pridružila otroškemu oddelku, je izvedela preiskava. Rekla je, da je Chloe videti, kot da je v agoniji, piše Sky news.

Medicinska sestra je rekla, da je zahtevala rentgensko slikanje za pacientko, a priznala, da ni preverila ene od postavk na obrazcu za preverjanje sepse.

»Moja krivda je bila, da nisem izpolnila obrazca za sepso,« je dejala.

»Medtem ko sem jo gledala, mi je nekaj govorilo, da je s tem otrokom nekaj narobe. Sestra lahko samo namignemo ali predlagamo, da ima to ali ono bolezen, diagnozo pa bo postavil zdravnik,« je dodala.

Preiskava se nadaljuje.