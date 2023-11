Dekle večkrat zabodlo svojega fanta, ta je še vedno v komi

Medžimurska policijska uprava je sporočila, da je zaključena kriminalistična preiskava zoper 24-letno dekle, ki je storilo kaznivo dejanje poskusa umora na račun svojega 30-letnega zunajzakonskega partnerja.

V petek okoli 1. ure zjutraj je v družinski hiši v kraju Parago med njima prišlo do prepira in medsebojnega prerivanja. 30-letnik je nato z rokami udaril 24-letnico po glavi, ta pa je vzela nož in ga večkrat zabodla.

Odrejen ji je bil preiskovalni pripor

Tako mladenič kot dekle sta bila pod vplivom alkohola. 30-letnika so prepeljali v UKC Čakovec, kjer so ugotovili hude telesne poškodbe, je v smrtni nevarnosti in zadržali so ga na nadaljnjem zdravljenju.

Zoper dekle so podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja umora pristojnemu državnemu tožilstvu in jo predali pripornemu nadzorniku Policijske uprave Međimurje. Včeraj v dopoldanskih urah je bil na predlog pristojne državne odvetnice 24-letna osumljenka privedena na Okrajno sodišče v Varaždinu. Po zaslišanju ji je preiskovalni sodnik odredil preiskovalni pripor do enega meseca in jo predali v varaždinski zapor.

Še en poskus umora

Policisti službe kriminalistične policije so zaključili kriminalistično preiskavo zoper 58-letnega moškega, osumljenega poskusa umora, so sporočili iz međimurske policijske uprave.

Opravljena kriminalistična preiskava sumi, da je osumljenec v soboto okoli 23. ure po krajšem prepiru v družinski hiši v Orehovici, v Ulici Grafa Feštetića, z nožem večkrat zabodel 29-letnika po telesu.

Mladenič je bil lažje poškodovan

Zdravniški pregled v UKC Čakovec je pokazal, da je bil 29-letni moški v dogodku lažje poškodovan in so ga zadržali na opazovanju. Zoper 58-letnega osumljenca so podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja umora pristojnemu državnemu tožilstvu in ga predali pripornemu nadzorniku Policijske uprave Međimurje, poroča index.hr.