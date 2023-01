Dedka šestih vnukov, znanega s televizije, ubila lastna krava

Ekipo za nujno pomoč so 18. junija lani poklicali na farmo Barnbarroch na Škotskem, potem ko je krava poškodovala svojega lastnika. Dedka šestih vnukov so odpeljali v bolnišnico, a je zdaj zaradi poškodb umrl. 71-letni Derek Roan je umrl v bolnišnici, potem ko ga je lani na jugu Škotske napadla ena od njegovih krav.

Z družino nastopil v dokumentarcu

Prijatelji in družina so še vedno v šoku: »Popolnoma smo uničeni in še vedno v šoku zaradi tega, kar se je zgodilo, in potrebovali bomo nekaj časa, da se sprijaznimo, da ga ni zraven. Vsi ga bomo zelo pogrešali,« so za Daily Mail povedali njegovi someščani.

»Vse Derekovo trdo delo je bilo namenjeno njegovim dvema življenjskima strastema – družini in kmetiji,« so potrti prijatelji britanskega kmeta.

Družina je javnosti postala znana v zadnjih letih po nastopu v oddaji This Farming Life na BBC-ju.

Sicer so sprožili preiskavo po tragediji, vendar je policija sporočila, da smrti kmetovalca ne obravnavajo kot sumljivo.