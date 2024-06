Dedek (78) dva poslal v bolnišnico: poškropil ju s solzivcem, za dobro mero uporabil še električni paralizator

Na Policijski postaji Šibenik so opravili kriminalistično preiskavo zoper 78-letnika, ki je osumljen kaznivega dejanja telesne poškodbe. Pri tem sta jo skupila 48-letnik in 50-letnik.

Policisti sougotovili, da je osumljenec na dvorišču stanovanjske hiše v Šibeniku po krajšem besednem sporu zaradi nerešenih premoženjskopravnih razmerij fizično napadel oba oškodovanca. Oba je poškropil s solzivcem v predel glave, nato pa poškodovanemu 48-letniku zadal več udarcev z roko, nakar je zoper njega uporabil še električni paralizator.

V Splošni bolnišnici v Šibeniku so 48-letnika in 50-letnika oskrbeli z lažjimi telesnimi poškodbami. Osumljenca so s kazensko ovadbo predali pristojnim organom.