Dan neodvisnosti dan prelivanja krvi

Američani lahko očitno le še nemo preštevajo strelske napade v ZDA, nazadnje so kri prelivali blizu Chicaga, kjer je 22-letni Robert E. Crimo III. med parado ob ameriškem dnevu neodvisnosti ubil šest ljudi in jih ranil najmanj 36.

Motiv za napad še ni znan. FOTO: Reuters

Pobegnil z avtomobilom

Po statistiki neprofitne organizacije Gun Violence Archive je to že, srhljivo, 308. strelski pokol v ZDA samo v letošnjem letu, zadnji napadalec pa se je spravil nad veselo množico ljudi v elitnem Highland Parku v zvezni državi Illinois. Kot kaže, je okoli desete ure dopoldne splezal na streho ene od trgovin ob glavni ulici, kjer je potekala slovesna parada, in začel streljati s puško. Poki so najprej mnoge spomnili na petarde, nekateri so se začudeno ozirali v nebo in domnevali, da se je morda že začel ognjemet, a je množico ob pogledu na krvave udeležence, ki so nenadoma obležali na tleh, zajela panika in kmalu je postalo jasno, da je spet na delu množični morilec.

22 let je star množični morilec iz Illinoisa.

Ta je potem pobegnil z avtomobilom, a ga je policija v večernih urah prijela v bližnjem Lake Forestu, kjer ga je poskušal ustaviti policist; morilec je hotel pobegniti, a se je pregon hitro končal, nazadnje se je mirno predal. Motiv za napad še ni znan, je pa Crimo v dneh pred napadom prek spleta objavljal nenavadne posnetke, v katerih je namigoval na možnost izbruha nasilja, in pojasnjeval, da preprosto nima druge izbire.

Po prelivanju krvi so odpovedali vse druge zabavne dogodke in večerni ognjemet v Highland Parku in okolici, pozneje pa je še neimenovani strelec ubil eno osebo v Richmondu v zvezni državi Virginia, prijeli naj bi ga v ponedeljkovih poznih večernih urah. Streli so odjeknili tudi v Filadelfiji, tam sta ranjena policista, okoliščine dogodka pa niso znane. Med ranjenimi v Highland Parku so tako otroci kot starostniki, nekateri so ostali v bolnišnici zaradi hujših ran, večino pa so izpustili v domačo oskrbo.

Nasilni obračuni so zaznamovali tudi Richmond in Filadelfijo.

Na prelivanje krvi se je odzval tudi predsednik Joe Biden, čigar nedavno podpisana orožarska reforma ne prinaša prepotrebnih korenitih sprememb, zato je ob novem prelivanju krvi poudaril, da je treba narediti še veliko več. Guverner zvezne države Illinois Jay Robert Pritzker pa je posvaril, da postajajo množična streljanja ameriška tradicija.

V ZDA so še vedno pretreseni zaradi strelskih napadov v Buffalu v New Yorku, kjer je 18-letni rasist ubil deset temnopoltih ljudi, in v teksaškem Uvaldeju, kjer je prav tako 18-letnik pobil 19 osnovnošolcev in dve učiteljici.