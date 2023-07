Dal si je povečati penis, pa umrl zaradi sepse. Kriv naj bi bil lažni zdravnik

Iz Nemčije poročajo o tragičnem primeru, ko se je zaposleni v gostinstvu zlagal, da je zdravnik, in 32-letniku v penis vbrizgal silikonsko olje. Nesrečnik iz nemškega mesta Hesse je nato imel resne zdravstvene težave in končal na bolnišničnem oddelku za intenzivno nego.

Moški je na koncu umrl zaradi sepse sedem mesecev po tem, ko mu je 46-letni Torben K., v penis in mošnjo vbrizgal silikonsko olje.

Tekoče silikonsko olje v injekcijah se že leta uporablja za povečanje penisa, vendar je v nekaterih državah, na primer v Veliki Britaniji, prepovedano zaradi velikega tveganja za zdravje, tudi če se zdravljenje izvaja v zdravstvenih ustanovah.

Torben K. se je oglaševal na spletu in lagal, da je zdravstveno usposobljen za dajanje injekcij za povečanje penisa, je sporočilo lokalno tožilstvo. Tožilstvo trdi, da je injekcija silikonskega olja prišla v žrtvin krvni obtok in povzročila resne zdravstvene težave, sepso in nazadnje smrt.

»Dejstvo, da je moški iskal zdravljenje, z naše perspektive ni pomembno. Obtoženec se je vedel zelo nemoralno,« je dejal tožilec Wolf-Tilman, navaja Daily Mail.

Sojenje Torbenu K. trenutno poteka, sodbo pa pričakujejo konec meseca.