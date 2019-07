Štirje mladi umrli kilometer pred domom

ŠAPAC - V hudi prometni nesreči pri Šapcu v Srbiji so zjutraj umrla tri dekleta in mladenič, stari med 18 in 20 let. Dekle (20), ki je bilo za volanom avtomobila, ko se je to zaletelo v drog javne razsvetljave, je hudo poškodovana v bolnišnici, njeno stanje pa je stabilno. Med mrtvimi je tudi njena sestra.



Vozilo, v katerem je bila peterica mladih, se je nekajkrat prevrnilo, zaradi silnega udarca pa se je drog javne razsvetljave, v katerega je avto priletel, zlomil. Hiša v bližini kraja nesreče je zato ostala brez električne napeljave.



Nesreča se je zgodila okoli 5. ure zjutraj, le kak kilometer od kraja, kjer so potniki v avtomobilu živeli. Vračali naj bi se z zabave. Ko so na kraj nesreče prihiteli okoliški prebivalci, so naleteli na grozljiv prizor. Avtomobil je bil povsem razbit, trupla mladih pa ležala v okolici. »Eno dekle je ležalo na enem mestu, drugi 20 metrov stran. Dvojica je bila v avtomobilu, edino voznica je bila živa, a je bila v šoku, ni vedela, kje je,« je za Blic povedala priča.