Štirje moški, stari od 20 do 23 let, so umrli v hudi nesreči v Novem Pazarju v nedeljo okoli 21.30. Spletni Kurir poroča, da so v spodletelem prehitevanju trčili golf, VW passat in ford mondeo. Trčenje je bilo tako silovito, da so Amel I., Senad Đ., Amar U. in Mithad H. umrli. V nesreči sta bila poškodovana še nosečnica in njen mož.