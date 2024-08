Burno v Vodicah: z avtom večkrat trčili v drugo vozilo, ga potisnila s ceste, nato so se ga lotili še fizično

Policisti Policijske postaje Vodice so opravili kriminalistično preiskavo glede 25-letnega državljana Hrvaške ter 26-letnega in 28-letnega državljana Nemčije. Vsi so osumljeni storitve kaznivega dejanja ogrožanja življenja in premoženja in kaznivega dejanje poškodovanje tuje stvari na škodo dveh 25-letnih državljanov.

Najprej v avto, nato so pele pesti

Tako so ugotovili, da je 25-letni osumljenec 15. avgusta v zgodnjih jutranjih urah v Vodicah vozil osebni avtomobil nemških registrskih tablic, z njim pa sta bila v vozilu dva osumljena nemška državljana. Da bi ustavili avtomobil šibeniških registrskih tablic, ki ga je vozil 25-letnik, medtem ko je bil z njim še en 25-letnik, so s prednjim delom udarili v zadnji del avtomobila.

Potem ko 25-letnik vozila ni ustavil, so mu osumljenci še naprej sledili in z vozilom večkrat trčili v zadnji del njegovega vozila ter ga izrinili s cestišča, zaradi česar je 25-letni voznik izgubil nadzor nad vozilom in trčil v steno trgovine. Nadaljnja preiskava je pokazala, da so osumljenci, potem ko sta oškodovanca zapustila vozilo in pobegnila, dohiteli 25-letnika in se ga fizično lotili.

Osumljenci so bila po preiskavi s kazensko ovadbo predani v nadaljnjo obravnavo.