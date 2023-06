Bujna blondinka pobegnila z dobrim milijonom, zdaj se je predala

Nemško tožilstvo je vložilo kazensko ovadbo zoper Mirneso S. iz Busovače, znano pod vzdevkom Miki. Bujna blondinka, bosansko-hercegovskih korenin, je osumljena, da je iz stuttgartskega podjetja, ki se ukvarja s finančnimi transakcijami, ukradla 1,25 milijona evrov (več o tem v članku Kje je bujna Miki? Ukradla milijon evrov in izginila).

Življenje telefonistke je bilo še pred filmskim ropom polno luksuza, ki se ga ni čisto nič sramovala. Na družabnih omrežjih se je pogosto objavljala v dragih oblačilih, ki jih je popestrila z dodatki prestižnih blagovnih znamk in nakitom, tudi uro Rolex. Bila je tudi ljubiteljica nočnega življenja.

Telefonistka in natakarica

Vse to se je nekoliko manj skladalo z njenim poklicem: bila je namreč telefonistka v podjetju, ki ga je oropala, pomagala pa je tudi pri odpremi denarja, ki ga je spravljala v varnostne kasete, preden so ga odpeljali na banke. Pred tem je bila tudi natakarica.

Zdaj so ugotovili, da je imela dva pomagača. Nemški Bild piše: »Interpol jo je iskal po celotni Evropi, na koncu se je predala. A niso kazensko ovadili le nje, ampak še pomagača. 29-letni moški jo je čakal s prevozom na tisti dan, medtem ko naj bi bil 45-letnik organizator ropa.« Starejši je pristal za rešetkami, medtem ko mlajšega še iščejo.

Za deset let v zapor

Mirnesi grozi do deset let zapora, preden se je predala, pa je bila razpisana celo nagrada, težka dobrih 37 tisoč evrov, če bi organom pregona priskrbeli informacije, ki bi vodile do nje.