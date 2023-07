Branko streljal, ker mislil, da ga žena vara, zdaj v rokah policije: to so prve informacije

Poročali smo že o streljanju v priljubljenem hrvaškem letovišču Trogir, ko je bil v četrtek ranjen moški, ki se zdravi v splitski bolnišnici. Gre za 32 letnega J. M.

Streljal je nekdanji policist, povod pa ljubosumje. Splitska policija je nato objavila fotografijo nekdanjega policista Branka Mamića, ki ga povezujejo s poskusom umora. Prepričan je bil namreč, da ga žena vara s sosedom.

Prijet po treh dneh

Zdaj pa hrvaški mediji navajajo, da je policija okoli 13.40 na območju Prapatnice našla Branka. Prijeli so ga in privedli v policijske prostore in opravili preiskavo. Našli so tudi osebno vozilo. Policisti bodo na podlagi odredbe sodišča opravili preiskavo tega vozila.