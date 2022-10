Branjevka prodajala strupene gobe

Po zadnjih podatkih se enajst ljudi, med njimi vsa družina, zdravi na Vojnomedicinski akademiji v Beogradu zaradi zastrupitve z gobami: vsi so bili naivne stranke 72-letne Marije G. iz Ćukovine, ki je na tržnici v bližnjem Šabcu prodajala travniške kukmake, jurčke in lisičke. Vsaj tako je trdila in tako so ji verjeli nepoznavalci.

Prodajala ob vhodu

Upokojenka je redno zahajala v gozd in gobe prodajala na tržnici. FOTO: Dina Orlova, Getty Images

A kot se je izkazalo, so bili plodovi, vsaj nekateri, strupeni, saj so po zaužitju številni poiskali zdravniško pomoč. Na urgentnem oddelku bolnišnice v Šabcu so bolniki tožili zaradi enakih težav, vsi pa so imeli še en skupni imenovalec: gobe so kupili pri branjevki na tržnici, nazadnje je pri gospe potrkala še policija. Marijo G. so prijeli zaradi prodaje strupenih gob, njeni someščani pa so takoj, ko je po kraju završalo, da je branjevka z gobami v lisicah, ponudili številne zgodbe o upokojenki, ki naj bi živela udobno in srečno življenje, zakaj je prodajala gobe, glede na to, da je materialno odlično preskrbljena, pa ne ve nihče. »Pri hoji si mora pomagati s palicami, zares ne razumem, zakaj hodi sama v gozd po gobe, lahko bi se poškodovala,« pove prebivalka Šabca in pristavi, da je Marija redno prodajala na tržnici, pogosto tudi orehe, največkrat pa sadje in zelenjavo. Drugi povedo, da sploh ni najemala stojnice, ampak se je postavila tik ob vhod na tržnico in hitro odšla, saj je v nekaj urah prodala vse.

Sosedje so zaupali, da ima sina in krasno snaho ter hčer, ki pa se je po poroki preselila v sosednji kraj. Vsi poudarjajo, da gospa nima nikakršne potrebe po dodatnem zaslužku; na tržnico se je običajno pripeljala kar s taksijem, gobe pa je očitno nabirala v okolici doma in prodajala za užitek, za druženje in iz dolgčasa, sklepajo mnogi, med njimi naj bi nekateri gospo tudi usodnega dne opozorili, da v njeni beri niso vse gobe užitne. Sploh tiste s črnimi pikami ne, a jim je Marija odločno in domnevno poznavalsko takoj ponudila strokovno razlago in jih utišala. Katere gobe so zaužili nesrečni kupci, zdravniki še ugotavljajo, za zdaj so pri bolnikih, med katerimi naj bi bil eden v kritičnem stanju, zaznali tri različne strupene vrste.