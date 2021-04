V nedeljo so aretirali 30-letno Lilian Carrillo, ki je osumljena umora svojih treh otrok, starih šest mesecev ter dve in tri leta. Motiv še ni jasen, vendar menda z njo že nekaj časa ni bilo vse v redu. Aretirali so jo severno od Los Angelesa, kjer je v stanovanju babica po vrnitvi iz službe našla tri zabodena trupla otrok.



Lilian se je odpeljala proti severu, pri mestu Bakersfield se je zapletla v prepir, zapustila svoj avtomobil, ukradla drugega in se odpeljala, nato pa so jo le ujeli policisti. Za zdaj je umorov šele osumljena, policija pa ne izključuje drugih storilcev. Policija poroča, da je bilo prizorišče zločina tako grozljivo, da so morali nekateri reševalci in policisti po strokovno psihološko pomoč.



Strt je tudi oče treh otrok Eric Denton, ki je bil z domnevno morilko, s katero ni poročen, v sporu glede skrbništva nad otroki (dve deklici in fantek)

